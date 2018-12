Enda en canadisk statsborger pågrepet i Kina

utenriks

Canadas utenriksdepartement bekreftet tirsdag pågripelsen av en tredje canadisk statsborger. En talsperson for departementet sier de er klar over pågripelsen, men at det foreløpig ikke vil bli gitt flere opplysninger.

Fra før av er to canadiere pågrepet i Kina i kjølvannet av Meng Wanzhou-saken, der canadiske myndigheter anholdt Huaweis finansdirektør i Vancouver 1. desember etter arrestordre fra USA. Amerikanerne anklager henne for bedrageri og brudd på sanksjonene mot Iran.

Meng slapp ut av arresten tidligere mot kausjon mens hun venter på å bli utlevert til nabolandet.

Fredag ba USAs utenriksminister Mike Pompeo Kina om å løslate canadierne. Han kaller pågripelsene «uakseptable».

The National Post kan ikke bekrefte identiteten til den tredje personen som er pågrepet i Kina, men det skal ikke være en diplomat eller en forretningsmann etablert i landet, slik de to andre som er pågrepet er.

