Tre menn pågrepet for drapene på norsk og dansk kvinne

utenriks

En mann ble pågrepet tirsdag formiddag. En kilde med kjennskap til etterforskningen opplyser til VG og den marokkanske TV-stasjonen 2M at ytterligere to menn ble pågrepet tirsdag ettermiddag.

Det er tidligere opplyst at den første som ble pågrepet er fra Marrakech, mens de to siste kommer fra kystbyen Safi. En kilde fra byen Imlil sier imidlertid til nettstedet Morocco World News (MWN) at alle de tre pågrepne er hjemmehørende i Marrakech.

De to kvinnene ble funnet drept i et fjellområde nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene sør for Marrakech i Marokko mandag.

Identifikasjonskort

Ifølge flere medier skal de mistenkte ha campet like ved stedet der de to kvinnene hadde slått leir. Ifølge øyenvitner forlot de mistenkte mennene området i 3-tiden natten før kvinnene ble funnet mandag.

– De mistenkte campet i området der drapet skjedde. Vitner så gruppen om natten mens de var på vei til leirplassen, sier en kilde til den marokkanske avisen.

De pågrepne ble fanget opp av overvåkingskameraer plassert i butikker i Imlil natt til mandag, og sitter nå i politiets varetekt. Politiet har også funnet et identifikasjonskort som tilhører en av de pågrepne der de mistenkte hadde slått leir.

Uklart motiv

Marokkansk politi forsøker nå å fastslå eventuelt motiv for drapene på de to skandinaviske kvinnene.

– Etterforskningen vil vise om det er snakk om en kriminell bande og om de hadde planlagt drapene. Etterforskerne vil avdekke motiver og detaljer, sier VGs kilde.

Ifølge VG er det Marokkos svar på FBI, BCIJ, som leder etterforskningen, noe som ifølge avisen kan tyde på at saken kan omfatte ekstremisme, terrorisme og/eller rikets sikkerhet.

Før pågripelsen av de to siste mennene, opplyste en marokkansk myndighetsperson til VG at den første mannen i politiavhør hadde indikert at det var tre andre involverte. Han opplyser at alle de mistenkte skal være marokkanske menn.

Funnet av turister

Det var turister i området som fant de to drepte kvinnene. En kilde forteller til MWN at en lokal guide møtte gråtende turister som fortalte hva de hadde sett. Guiden kontaktet deretter lokalt politi.

Ifølge denne kilden kan ran nærmest utelukkes som motiv, ettersom ingen av de to drepte kvinnenes eiendeler er borte.

Ifølge den danske avisen B.T. reiste Louisa Vesterager Jespersen til Marokko mot familiens ønske. 24-åringens mor forteller at hun ba datteren om ikke å dra på grunn av den kaotiske situasjonen i landet. Maren Uelands mor forteller til norske medier at kvinnene reiste til Marokko 9. desember for å bruke ferien på ryggsekkturisme i landet.