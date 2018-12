EU enig om skjerpet klimamål for biler

utenriks

For varebiler er målet 31 prosent kutt i CO2. Klimamålet er et kompromiss etter det som omtales som harde forhandlinger. EU-parlamentet gikk i høst inn for et kutt på 40 prosent fra nye personbiler, mens EU-kommisjonens opprinnelige forslag var et mål om kutt på 30 prosent.

Forhandlere fra ministerrådet, EU-parlamentet og EU-kommisjonen kom til enighet mandag kveld, opplyser Østerrike, som for tiden har formannskapet i EU.

– Med disse ambisiøse målene viser Europa nok en gang hvordan Parisavtalen og COP24 omgjøres til handling, sier EUs klimakomissær Miguel Arias Cañete.

COP24 er navnet på det store klimamøtet i Polen som akkurat er avsluttet.

Reduksjonen på 37 prosent for nye personbiler tar utgangspunkt i 2020-nivå. 2030-målet vil gjelde for produsentens samlede bilpark, noe som innebærer at salg av høyutslippsmodeller må utlignes med salg av lav- og nullutslippsbiler.

Klimamålene for biler er en del av EUs tiltak for å redusere klimautslipp for å begrense global oppvarming.

Enigheten må nå godkjennes formelt i både EU-parlamentet og ministerrådet før den kan tre i kraft.

