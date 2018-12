utenriks

Corbyn vil fremme mistillitsforslaget hvis May lar være å foreslå en dato for avstemningen når hun oppdaterer Parlamentet om brexit senere i ettermiddag, melder Sky News.

Avstemningen skulle egentlig ha funnet sted i forrige uke, men ble utsatt i ellevte time da May innså at et stort flertall i Underhuset lå an til å stemme mot brexitavtalen som hun har forhandlet fram med EU.

Den britiske regjeringen har siden varslet at avstemingen vil bli holdt i januar.

