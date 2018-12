May hardt ut mot Tony Blairs utspill om folkeavstemning

utenriks

Hun omtaler den tidligere statsministerens uttalelser som «en fornærmelse mot det embetet han en gang hadde».

Medlemmene av Parlamentet kan ikke gi fra seg ansvaret de har for å sørge for brexit ved å holde en ny folkeavstemning, sier May til BBC.

For få dager siden sa Blair at det kan gjennomføres en ny folkeavstemning hvis ingen andre løsninger fører fram i Parlamentet.

Theresa May har allerede utsatt avstemningen om utmeldingsavtalen med EU i nasjonalforsamlingen fram til nyåret.

– Situasjonen i Parlamentet er fastlåst. Det kan ikke treffe en beslutning, og vi må derfor gå tilbake til den britiske befolkningen og spørre igjen, sa Blair til Radio 4 lørdag.

I en kommentar til Mays utfall avviser Labour-politikeren at en ny folkeavstemning ville vært udemokratisk.

– Det ville vært det motsatte. Det er også mange høytstående medlemmer i hennes eget konservative parti som har sagt det samme, sier Blair.

Ti Labour-representanter møtte torsdag Mays nestkommanderende David Lidington for å argumentere for å holde en ny folkeavstemning. Lidington var imidlertid ikke åpen for det, sier kilder med kjennskap til saken.

