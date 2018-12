Donald Trumps advokat avviser muligheten for et intervju

utenriks

Uttalelsen falt da Giuliani søndag ble intervjuet av Fox News, en kanal som gjerne støtter lojalt opp om presidenten.

Spesialetterforsker Mueller etterforsker mulige bånd mellom Trumps valgkampapparat og Russland. Hans stab har gjentatte ganger forsøkt å få til et intervju med presidenten.

I november sendte Det hvite hus skriftlige svar på spørsmål fra spesialetterforskeren om mulig samarbeid med russerne. Det hvite hus har ikke villet svare på spørsmål som dreier seg om mulig hindring av etterforskningen.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen ble i uka som gikk dømt til tre års fengsel for en rekke forhold, blant annet å ha bidratt til ulovlig valgkampfinansiering. I retten sa Cohen at han påtok seg ansvaret for kriminelle handlinger, «inkludert handlinger som omfattet USAs president».

Cohen har også uttalt at Trump var klar over at det var galt å utbetale «hysjpenger» til to kvinner like før valget. Pengene gikk til tidligere Playboy-modell Karen McDougal og pornostjernen Stormy Daniels, som begge hevder å ha hatt en affære med Trump.

Giuliani avviser dette, og kaller Cohen en løgner.

