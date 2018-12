USAs innenriksminister Ryan Zinke går av

utenriks

– Ryan har oppnådd mye i sin periode og jeg vil takke ham for hans tjeneste for landet. Trump-regjeringen vil utnevne en ny innenriksminister neste uke, skriver Trump på Twitter.

Senatet må gi sin godkjenning til den nye kandidaten. Zinke (57) forlater stillingen ved utgangen av året.

Nyheten kommer bare timer etter at det ble kjent at Mick Mulvaney blir ny stabssjef i Det hvite hus, etter at John Kelly tidligere i desember kunngjorde at han ønsket å fratre.

Etterforskes

Zinkes personlige forhold og lederavgjørelser har ført til minst 15 etterforskninger, men flere av dem er avsluttet, skriver Washington Post.

Den mest alvorlige dreier seg om hvorvidt Zinke har brukt sin stilling til personlig vinning i forbindelse med et eiendomskjøp i Whitefish i Montana. Kontoret for internrevisjon i innenriksdepartementet har oversendt saken til justisdepartementet, skriver avisen. Zinke har tidligere representert Montana i Representantenes hus.

Skandale ble det også da det ble kjent at departementet brukte rundt 139.000 dollar – tilsvarende 1,2 millioner kroner etter dagens kurs – på å oppgradere tre sett med dobbeltdører på Zinkes kontor. Zinke har senere sagt at prisen ble forhandlet ned til 75.000 dollar.

Zinkes reisevirksomhet er også under granskning. Blant annet brukte han i fjor helikopter for å rekke tilbake til Washington for å delta på en ridetur med visepresident Mike Pence, og bruken av privatfly på flere turer har også vekket oppsikt.

Avviklet miljøtiltak

Avgangen kommer bare uker før Demokratene tar kontroll over Representantenes hus etter høstens mellomvalg, og etter alt å dømme ville det ha ført til at granskningene fikk ny fart.

Zinke regnes som en nøkkelperson i Trumps innsats for å avvikle miljøregler. Han har også vært en pådriver for utvinning av olje, gass og kull fra statlige naturområder.

Medlemmer av miljøbevegelsen ønsker avgangen velkommen.

– Zinke vil gå inn i historien som den verste innenriksministeren noen gang. Hans framgangsmåte har vært ødeleggende for statens landområder og dyrelivet, sier Kieran Suckling i Center for Biological Diversity. Han har imidlertid ikke noe håp om at den neste innenriksministeren vil stanse avviklingen av miljøreguleringer.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, omtaler Zinke som «et av de giftigste medlemmene» av Trumps regjering.