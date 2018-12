Protestene avtar i Frankrike

utenriks

Grasrotbevegelsen «de gule vestene» hadde for femte helg på rad oppfordret til demonstrasjoner mot president Emmanuel Macron og regjeringens politikk, men langt færre var lørdag å se i gatene i Paris og andre franske byer enn tidligere.

Ifølge myndighetene var det snakk om rundt 3.000 demonstranter i sentrum av Paris, og i 14-tida var det ikke meldt om større uro eller ødeleggelser.

Forrige helg ble 135 mennesker skadd og over 1.000 pågrepet i harde sammenstøt mellom politiet og demonstranter i Paris.

Vandalisme og plyndring

I paradegaten Champs-Élysées tok de eksklusive motebutikkene derfor ingen sjanser lørdag, men satte lemmer foran vinduene for å hindre en ny omgang med vandalisme og plyndring.

Ved ett tilfelle tok politiet i bruk pepperspray mot demonstrantene og 85 ble pågrepet. 46 av dem ble satt i varetekt, mens de øvrige ble forvist fra sentrum av den franske hovedstaden.

Bred bevegelse

«De gule vestene» begynte som en protest mot økte drivstoffavgifter, men har utviklet seg til en bredere bevegelse med krav om bedre levekår for vanlige franskmenn. Samtidig krever demonstrantene økte skatter for folk med høy inntekt for å utjevne økonomiske forskjeller.

Mens bare en snau firedel av den franske befolkningen er fornøyd med Macron, har meningsmålinger vist at over 70 prosent støtter «de gule vestene» – tross ødeleggelsene og opptøyene som noen av demonstrantene står bak.

Macron har allerede latt seg presse til å droppe den planlagte økningen i drivstoffavgiftene som utløste protestene. Avgiftsøkningen var ment som et miljøtiltak for å kutte CO2-utslippene fra veitrafikken.

