Evakuering etter brann i britisk dyrehage

Brannen brøt ut rundt klokka 11.30 lørdag i en hall der det var samlet arter fra monsunskogene i Sørøst-Asia. Bygningen har en presenning som tak, og kraftig vind ga kraft til flammene.

Utstillingen der det brøt ut brann, er ifølge Chester Zoo den største innendørs utstillingen i sitt slag i Storbritannia. Den viser en subtropisk verden fylt av en lang rekke dyreslag, alt fra insekter til krokodiller. Det vokser også palmetrær og eksotiske planter i hallen.

– Alle Sumatra-orangutangene, en kritisk truet dyreart, er tatt hånd om. Det samme gjelder alle de andre pattedyrene, opplyser dyrehagen på Twitter. De arbeider nå for å få oversikt over situasjonen for de andre dyreslagene, blant annet fugler som fløy fritt i bygningen.

Årsaken til brannen er ikke kjent. Utstillingen var en del av en oppgradering gjort i 2015, som totalt kostet 40 millioner pund.

Chester Zoo åpnet i 1931 og huser 15.000 dyr, fordelt på 500 arter, opplyser selskapet på sin nettside.

