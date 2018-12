Dronning Silvia: – Vi fortsetter så lenge jeg og kongen orker

utenriks

– Så lenge jeg og kongen orker, så fortsetter vi. Det er ikke verre enn som så, sier den svenske dronningen i et ferskt intervju med nyhetsbyrået TT.

Dronning Silvia fyller 75 år lille julaften. Hvordan dagen skal feires, vet hun ikke selv, det har hun nemlig overlatt til sin familie.

Hun traff daværende kronprins Carl Gustaf under de olympiske sommerlekene i München i 1972. Fire år senere, i 1976, giftet de to seg i Storkyrkan i Stockholm. Da var Carl Gustav allerede blitt konge. Med 75-årsdagen nært forestående er dronningen fremdeles i full vigør og har ingen planer om å trappe ned.

– Det er bare slik det blir. Dersom man synes noe er viktig nok, så vil man gjerne fortsette å holde på med det, ser hun.

Metoo-bevegelsen

Dronning Silvia har i mange år vært opptatt av veldedig arbeid og engasjerer seg ofte i samfunnsrelaterte problemer. De mange skyteepisodene i landets sosialt utsatte områder bekymrer henne.

– Det er en stor hjelpeløshet. Jeg vet at politiet gjør alt de kan, men det er ikke så lett. Det bekymrer meg veldig, innrømmer hun.

I fjor høst feide metoo-bevegelsen over hele verden. I november i fjor valgte dronningen og kronprinsesse Victoria å delta et arrangement i forbindelse med den svenske varianten – #tystnadtagning. Hundrevis av svenske skuespillere sto fram med sine historier om seksuell trakassering på Södra Teatern i Stockholm.

– Jeg kan jo ikke uttale meg politisk, men både jeg og kronprinsessen kjente at det var viktig å være med og vise vår støtte. Jeg synes det er veldig viktig at dette vies oppmerksomhet og at man snakker åpent om det slik at man kan forbedre situasjonen, sier dronningen.

Livets dessert

Med kongeparets tre barn og sju barnebarn er den svenske kongefamilien langt større enn den norske. Dronning Silvia sier at det å bli bestemor har vært det morsomste i livet så langt.

– Min mor sa alltid at barnebarn er som livets dessert, og akkurat slik er det. Det er noe man ikke har direkte ansvar for, og man kan bare stå ved siden av og le. Det er fantastisk å se dem vokse opp, sier dronningen.

Men det å fylle 75 år er ingen stor prestasjon, mener dronningen.

– Som dronning Ingrid pleide å si, er bursdager noe som kommer automatisk av seg selv. Sølv- og gullbryllup derimot er virkelig noe spesielt, hvor begge parter har arbeidet aktivt for at det skal fungere, sier hun.

(©NTB)