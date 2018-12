Påtroppende statsadvokat går etter Trump og alle nær ham

utenriks

– Vi kommer til å bruke alle muligheter i lovverket til å etterforske president Trump, hans forretningstransaksjoner og hans familie, sier demokraten Letitia James til NBC News i sitt første intervju etter at hun ble valgt inn som ny statsadvokat i New York.

Hun tiltrer i januar og varsler i intervjuet en omfattende og bred etterforskning ikke bare mot Trump og hans familie, men også enhver som kan ha brutt loven, så fort hun har kommet seg i orden på kontoret.

Temaer som helt sikkert vil bli gjenstand for etterforskning, er eventuelle lovbrudd knyttet til Trumps eiendomsinteresser i New York, et møte med russiske tjenestemenn i Trump Tower i 2016 og statlige subsidier som Trump har mottatt. Det vil også bli etterforsket hvorvidt Trump har brutt grunnlovens forbud for amerikanske tjenestemenn mot å motta gaver eller godtgjørelser fra en fremmed stats uten godkjennelse fra Kongressen, samt forhold rundt Trump-stiftelsen.

– Vi ønsker å etterforske enhver i hans krets som har brutt loven, sier James.

