Huawei-direktør løslatt mot kausjon

Meng må betale 10 millioner canadiske dollar, som tilsvarer 63 millioner kroner. Deler av kausjonssummen, 7 millioner dollar, var i kontanter.

I tillegg må hun levere fra seg passet sitt, hun får ikke lov til å oppholde seg utendørs på visse tidspunkter og hun skal GPS-spores og overvåkes døgnet rundt.

– Risikoen for at hun ikke møter i en utleveringshøring i retten er redusert til et akseptabelt nivå gjennom kausjonsbetingelsene advokaten hennes har foreslått, sa dommeren. Det førte til jubel blant Mengs støttespillere, som fylte rettssalen.

Meng krevde seg løslatt mot kausjon søndag forrige uke og har erklært seg uskyldig i alle anklager. Hun argumenterte for å bli løslatt på grunn av hennes helsetilstand.

Finansdirektøren ble pågrepet 1. desember i Canada på bakgrunn av en arrestordre fra USA, som anklager henne for bedrageri og brudd på sanksjonene mot Iran.

Anklagen mot Huawei-toppen er sentrert rundt selskapet SkyCom, som har solgt teletjenester til Iran. Påtalemyndigheten ser SkyCom som en del av Huawei, noe Meng avviser og flere ganger skal ha nektet for overfor amerikanske banker.

