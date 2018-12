FN presser på for våpenhvile i Jemen

utenriks

En våpenhvile mellom jemenittiske myndigheter og Houthi-opprørerne anses som helt nødvendig for å kunne greie å få inn sårt tiltrengt nødhjelp til landet. Jemen omtales i dag som verdens største humanitære krise, der 14 millioner mennesker står i fare for å dø av sult.

Meklerne søker å få til en nedtrapping av krigføringen på særlig to steder, i den opprørerkontrollerte havnebyen Hodheida, som er et nøkkelpunkt for innførsel av nødhjelp, og i Taiz, Jemens tredje største by der krigføringen har vært på sitt mest intense.

Onsdag kveld er FNs generalsekretær António Guterres ventet til den svenske byen Rimbo, der forhandlingene pågår. Torsdag er siste dag i denne runden av forhandlinger, som startet torsdag i forrige uke. Det er FNs spesialutsending Martin Griffiths som har forhandlet på vegne av partene.

Både Jemens myndigheter, som er støttet av en koalisjon ledet av Saudi-Arabia, og Houthi-opprørerne, som støttes av Iran, har imidlertid gjensidig beskyldt hverandre for å blokkere forhandlingene.

Tirsdag sa en representant for den jemenittiske regjeringen at en våpenhvile «virker usannsynlig». Så langt har partene kun greid å enes om en utveksling av til sammen 15.000 fanger.

