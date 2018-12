Avstemning om mistillit mot Theresa May

utenriks

TV-stasjonen Sky News meldte nyheten onsdag morgen, og opplysningene ble raskt bekreftet.

Avstemningen vil bli holdt mellom klokken 18 og 20 onsdag kveld, opplyser Graham Brady, som leder de konservatives såkalte 1922-komité i Underhuset. Komiteen omfatter storparten av partiets representanter i den lovgivende forsamlingen.

Den utløsende årsaken til avstemningen er at minst 48 konservative parlamentsmedlemmer har skrevet brev hvor de har uttrykt mistillit til May. De utgjør 15 prosent av partiets parlamentsgruppe – noe som er grensen for når en mistillitsavstemning blir utløst.

Mange av Mays partifeller er svært misfornøyd med hennes håndtering av prosessen fram mot skilsmissen med EU.