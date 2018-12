Russisk seriemorder funnet skyldig i til sammen 78 drap

utenriks

Dommen i den nye rettssaken mot Mikhail Popkov falt i byen Irkutsk i Sibir mandag.

I tillegg til de 56 drapene fant retten det også bevist at han voldtok minst ti av ofrene. Den tidligere politimannen fikk en ny livstidsdom, i tillegg til den han allerede soner.

I en periode på minst 15 år levde Popkov et dobbeltliv. Samtidig som familiefaren jobbet som politimann, drepte han kvinner. Drapene han nå er dømt for, fant sted mellom 1992 og 2007.

De bestialske drapene har gitt Popkov tilnavnet «varulven». Han ble avslørt ved hjelp av DNA-spor, og i 2015 ble han dømt for 22 drap.

Det samlede antallet ofre gjør ham til en av de verste kjente seriemorderne i verden i moderne tid. Med unntak av krigssituasjoner finnes det kun et lite antall drapsmenn med et høyere antall bekreftede ofre.

Popkov skal ha forklart at han hadde til hensikt å drepe prostituerte som han anså for å være umoralske. I en uttalelse fra russisk påtalemyndighet heter det at han har «en sykelig trang til å drepe mennesker».

