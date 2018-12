Centerpartiet vil ikke støtte ny Löfven-regjering i Sverige

utenriks

Socialdemokraterna og Centerpartiet har den siste uken hatt samtaler om et mulig regjeringssamarbeid.

– Dessverre må jeg konstatere at resultatene ikke holder for et samarbeid, sa Lööf på en pressekonferanse mandag.

Hun gjorde det klart at hennes parti vil stemme nei til Löfven i den kommende statsministeravstemningen i Riksdagen.

– Vi valte å gi Socialdemokraterna en siste sjanse. De siste fem døgnene har vi jobbet dag og natt for at et slikt samarbeid skulle komme i stand.

– Vi har hatt framgang i en del politiske spørsmål, men det gjenstår altfor store forskjeller til at Centerpartiet skal medvirke til å slippe fram Stefan Löfven som statsminister, sa Lööf.

Hun viste til at Centerpartiet blant annet har stilt krav til en grønn skattepolitikk og reformer av boligmarkedet og arbeidslivslovgivning.

Det er ventet at en statsministeravstemning kan bli holdt i Riksdagen i løpet av uken. Samtidig skal de folkevalgte onsdag stemme over forslag til neste års statsbudsjett.