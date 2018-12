Over 1.700 pågrepet under protester i Frankrike

utenriks

Protestbevegelsen «de gule vestene» gjennomførte lørdag demonstrasjoner en rekke steder i Frankrike.

Ifølge innenriksdepartementet ble 1.723 mennesker pågrepet i den siste runden med demonstrasjoner. Av disse er 1.220 plassert i varetekt.

Det samlede antallet demonstranter er omtrent det samme som 1. desember. Demonstrasjonene begynte som en protest mot økte drivstoffavgifter, men har utviklet seg til en bredere bevegelse med krav om bedre levekår for lavinntektsgrupper. Samtidig krever demonstrantene økte skatter for folk med høy inntekt for å utjevne økonomiske forskjeller.

