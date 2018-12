Seks døde i panikk på nattklubb i Italia

utenriks

Blant dem som ble trampet i hjel var tre jenter og to gutter, samt en voksen kvinne som hadde blitt med datteren sin til diskoteket i Corinaldo der en italiensk rapper holdt konsert natt til lørdag. Deres nøyaktige alder oppgis ikke.

Ifølge brannvesenet har de som var til stede på konserten fortalt at panikken oppsto da det ble sprutet ut en substans som minnet om pepperspray i lokalet.

I kaoset som oppsto på det overfylte utestedet ble rundt 50 mennesker skadd, i tillegg til de seks som mistet livet, opplyser politisjef Oreste Capocasa i Ancona. 14 personer betegnes som alvorlig skadd.

– Nødutganger stengt

De første anslagene går ut på at rundt 1.000 personer var til stede på nattklubben Lanterna Azzurra (Den blå lanterne) for å få med seg konserten med rapperen Sfera Ebbasta ved 1-tiden natt til lørdag. Nattklubben ligger i utkanten av småbyen Madonna del Piano, rundt fire mil vest for Ancona, som ligger ved Adriaterhavskysten.

En 16 år gammel gutt sier til det italienske nyhetsbyrået ANSA at panikken brøt ut mens folk danset før selve konserten begynte. Han sier at minst en av nødutgangene var sperret da han prøvde å rømme.

– Det var et kaos. Dørvaktene forsøkte å få folk ut. Jeg gikk ut hovedutgangen, folk falt, en etter en, oppå hverandre. Absurd, sa han.

Undersøker årsaken

ANSA skriver at italienske myndigheter har begynt å etterforske hva som førte til den tragiske hendelsen på Lanterna Azzurra.

En av tingene myndighetene undersøker er hvorvidt nødutgangene virket som de skulle. Brannsjef Dino Poggiali i Ancona understreker imidlertid overfor tv-kanalen TG24 News at det er for tidlig å slå fast hvorvidt brudd på sikkerhetsreguleringene spilte en rolle i hendelsen. Han legger til at alle dørene inn og ut av nattklubben var åpne da redningsarbeiderne kom.

Han sier han heller foreløpig ikke kan bekrefte opplysningene om at det ble benyttet en pepperspray-lignende substans på nattklubben.

(©NTB)