USA-forslag om å fordømme Hamas nedstemt i FN

utenriks

Forslaget ble lagt fram av avtroppende FN-ambassadør Nikki Haley, som gir seg ved årsskiftet. Haley ba FNs hovedforsamling fordømme Hamas for å ha skutt raketter mot Israel.

Forslaget fikk 87 stemmer, mens 58 land stemte mot og 32 avsto fra å stemme. Dermed var amerikanerne et godt stykke unna å oppfylle kravet om to tredels flertall.

– Resolusjonen ville rettet opp en historisk urett. Men viktigere enn det er at den ville plassert hovedforsamlingen på en balansert sannhetslinje i innsatsen for å oppnå fred i Midtøsten, sa Haley. Det er første gang hovedforsamlingen har blitt forelagt et forslag om å fordømme Hamas.

– Kapret

Israels FN-ambassadør Danny Danon beklaget at avstemning om en fordømmelse ble «kapret» av et prosesskrav om to tredels flertall i stedet for simpelt flertall. Dette forslaget kom fra Kuwait og ble så vidt vedtatt med 75 mot 72 stemmer. EU-landene støttet forslaget, mens 26 land avsto fra å stemme.

EU stemte også for USAs forslag om fordømmelse. Hamas står på terrorlistene til både EU og USA.

Resultatet er «et slag i ansiktet» på Trump-administrasjonen, heter det i en kommentar fra gruppen etter avstemningen.

Ikke bindende

Selv om resolusjoner i FNS hovedforsamling ikke er bindende, har de stor politisk tyngde og regnes som en pekepinn om hvor verdensopinionen ligger.

Palestinerne brøt forbindelsen med Trump-administrasjonen etter at USA besluttet å flytte sin ambassade i Israel til Jerusalem og anerkjenne byen som Israels hovedstad. Palestinerne ser på Øst-Jerusalem som sin hovedstad i en fremtidig palestinsk stat, og det er internasjonal enighet om at byens status må forhandles fram mellom de to partene.

(©NTB)