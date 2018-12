Ulykke med amerikanske militærfly utenfor Japan

utenriks

Det amerikanske forsvaret har satt i gang en redningsaksjon, men så langt er det ikke bekreftet om noen er skadd eller omkommet.

Overfor ABC News bekrefter marineinfanteriet at en person er reddet etter ulykken, mens søket etter de øvrige savnede fortsatt pågår. Det japanske forsvaret leder redningsarbeidet.

De to flyene skal være et F/A-18 kampfly og en versjon av Hercules som brukes til å tanke drivstoff i luften. Flyene tok av fra en base i Iwakuni sør i Japan og holdt på å øve da ulykken inntraff. Det var to personer om bord i kampflyet, mens tankflyet hadde en besetning på fem.

En talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon bekrefter leteaksjon, men vil ikke bekrefte hvor mange personer som er savnet.

– Det pågår en granskning av omstendighetene rundt uhellet, heter det i en pressemelding fra Pentagon, som ikke kommer med noen nærmere opplysninger.

