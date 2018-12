Flere drept i terrorangrep i havneby i Iran

utenriks

– Eksplosjonen var svært kraftig og knuste vinduene på mange bygninger i nærheten, forteller guvernør Rahmdel Bameri i Chabahar.

Flere kvinner og barn og andre tilfeldige forbipasserende skal ha blitt alvorlig såret. Ulike kilder oppgir dødstall som varierer mellom to og fire.

Flere angripere forsøkte å ta seg inn i politibygningen, ifølge myndighetene. Da de ble stanset, utløste de bilbomben.

Hvem som sto bak angrepet, er ikke bekreftet. Nyhetsbyrået Tasnim legger skylden på den sunnimuslimske væpnede gruppen Ansar al-Furqan.

Havnebyen Chabahar ligger helt sørøst i Iran nær grensa mot Pakistan og er en frihandelssone.

I september ble 25 mennesker drept under et terrorangrep mot en militærparade i Ahvaz sør i Iran. Opprørsgruppen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA), som kjemper for uavhengighet for Khuzestan-provinsen sørvest i Iran, påtok seg ansvaret for dette angrepet.

