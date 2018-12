Uro og amerikansk nedgang sender asiatiske børser ned

utenriks

I Tokyo falt Nikkei-indeksen 1,3 prosent etter åpning onsdag, marginalt bedre enn den bredere Topix-indeksen, som falt 1,4 prosent.

Da børsene i Hongkong og Kina åpnet et par timer senere, gikk det nedover der også. Hang Seng-indeksen i Hongkong falt 1,9 prosent, mens hovedindeksene i Shanghai og Shenzhen falt med henholdsvis 1,4 og 1,7 prosent.

Usikkerhet

Den asiatiske kalddusjen kommer etter at de viktigste aksjeindeksene i New York falt med mellom 3 og 3,8 prosent tirsdag. Nedturen er blant annet drevet av bekymring for svekket amerikansk vekst og lavere forventninger til sysselsettingstallene i USA.

I tillegg er det oppstått usikkerhet omkring den såkalte «våpenhvilen» i handelskrigen mellom USA og Kina. I helgen ble det sagt at de to landene er blitt enige om å ikke røre tollsatsene de neste 90 dagene og benytte den tiden til nye handelssamtaler. Nyheten førte til en solid, men kortvarig opptur i markedene mandag, men etter hvert har investorene begynt å lure på hvor mye som egentlig ligger i håndtrykket mellom presidentene Donald Trump og Xi Jinping.

Trump-tvitring

Trump tvitret riktignok at Kina hadde gått med på å redusere og fjerne importavgifter på amerikanske biler. Tollen er i dag på 40 prosent. Kineserne har ikke bekreftet dette, og Trump sa ikke noe nærmere om når kuttet kommer, eller hvor mye avgiftene blir redusert.

Tirsdag kveld gikk presidenten på nytt ut i sitt favorittmedium og skrev at «enten blir det en SKIKKELIG AVTALE med Kina eller ingen avtale i det hele tatt – og da vil vi legge store avgifter på kinesiske produkter som sendes til USA». Det spørs om den meldingen vil berolige risikosky investorer, selv om Trump avslutter med å si at han tror det blir en avtale – «enten nå eller i fremtiden» – og legger til at kineserne ikke ønsker tollavgifter.

Onsdag kom den første kommentaren fra Kina etter at 90-dagerspausen ble kjent- Landets næringsdepartement vil «jobbe aktivt for å påskynde forhandlinger i løpet av de 90 dagene i henhold til en tydelige timeplan og veikart». Departementet hyller helgens «vellykkede» samtale mellom de to presidentene og har stor tiltro til at en avtale kommer på plass.

