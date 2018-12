Theresa May beskyldes for å villede Parlamentet

utenriks

Etter nederlaget om offentliggjøringen av de juridiske notatene tirsdag, fortsatte motgangen for May da hun møtte i Parlamentet til spørretime onsdag.

Det var særlig spørsmålet om den irske grensen som opptok mange representanter, både brexit-motstandere og -tilhengere. Flere varslet igjen at de ikke vil støtte utkastet til avtale når det bringes opp til avstemning 11. desember.

En stor del av materialet som onsdag ble offentliggjort, handlet om den såkalte reserveløsningen for irskegrensa. Den innebærer at Storbritannia i praksis blir værende i en tollunion med EU inntil videre, hvis partene ikke blir enige om noe annet.

Det nordirske unionistpartiet DUP, som støtter Mays regjering i Parlamentet, omtalte klausulene om Nord-Irland som «totalt uakseptable». Det proeuropeiske skotske nasjonalistpartiet SNP beskyldte på sin side May for å ha skjult sannheten fram til nå.

May sa hun forsto bekymringene. Uttalelsene hennes blåste liv i spekulasjonene om at hun arbeider med et kompromiss for å unngå et stort nederlag i brexit-avstemningen neste uke.

– Jeg mener at avtalen vi har forhandlet fram er en god avtale. Jeg lytter fortsatt til mine kolleger, og vurderer veien videre, sa statsministeren.

Hva May har mulighet til å få til, er høyst uklart. May har uttalt at forhandlingene om skilsmisseavtalen ikke vil bli gjenåpnet. Det samme har EUs ledere, som ønsker saken avgjort når brexit er et faktum i mars.

(©NTB)