Børsfallet brer seg til Europa

utenriks

I Tokyo hadde Nikkei-indeksen falt 0,5 prosent da børsen stengte onsdag. I Hongkong var nedgangen på 1,6 prosent, mens den viktigste indeksen i Shanghai dalte 0,6 prosent.

Også i Sør-Korea, India, Australia og på Taiwan sank aksjekursene i løpet av dagen, og utviklingen fortsatte i Europa.

Hovedindeksen i Oslo falt med 1,36 poeng i onsdagshandelen, mens nedgangen i London og Frankfurt var på henholdsvis 1,4 og 1,2 prosent.

Prisen på nordsjøolje var på vei oppover og lå på rett under 62 doller per fat. Amerikanske børser holdt stengt onsdag i forbindelse med minneseremonien for tidligere president George H.W. Bush.

– Ganske begrenset

Startskuddet for den globale nedturen gikk i USA, der Dow Jones-indeksen tirsdag stupte 3,1 prosent. Den teknologi-tunge Nasdaq-indeksen falt hele 3,8 prosent.

Omslaget ble dermed brått etter børsoppgangen mandag. Oppgangen ble utløst av helgens «våpenhvile» i handelskonflikten mellom USA og Kina.

Investorene ble imidlertid raskt usikre på hva presidentene Donald Trump og Xi Jinping egentlig hadde blitt enige om da de møttes i Buenos Aires.

– Den faktiske mengden konkret framgang på dette møtet ser ut til å ha vært ganske begrenset, heter det i en vurdering fra finansgiganten Goldman Sachs.

Analytikere hos ratingbyrået Moody's påpeker at begrensede avtaler mellom USA og Kina ikke vil fjerne den store avstanden mellom landenes økonomiske, politiske og strategiske interesser.

– Jeg er en tollmann

Trump bidro til ny usikkerhet med uttalelser på Twitter. I en melding tirsdag antydet han at forhandlingene med Kina kan pågå lenger enn i 90 dager, som partene har avtalt.

Presidenten omtalte seg selv som en «tollmann» og gjorde det klart at han ikke er sikker på at en skikkelig avtale er innen rekkevidde.

Onsdag forsikret Kinas næringsdepartement at landet vil jobbe aktivt for å påskynde videre forhandlinger med USA. Likevel falt de kinesiske børsene i løpet av dagen.

En annen faktor som bidrar til det globale børsfallet er utviklingen i rentene til amerikanske statsobligasjoner.

Tirsdag var rentene på tiårige obligasjoner nesten like lave som rentene på obligasjoner med to års løpetid. Fortsetter utviklingen, vil det snart være «toåringen» som har høyest renter.

At rentene på obligasjoner med kort løpetid blir høyere enn rentene på «tiåringen», har tidligere vist seg å være en sterk indikasjon på at en økonomisk nedtur nærmer seg.

