USA stiller ultimatum om raketter

Hvis ingenting skjer innen de 60 dagene er omme, vil USA trekke seg fra INF-avtalen, kunngjorde Pompeo da han møtte pressen etter NATOs utenriksministermøte i Brussel tirsdag.

– Det er nå opp til russerne å gjøre de nødvendige endringene. Bare de kan redde denne avtalen, sa han.

INF-avtalen er en nedrustningsavtale som ble inngått mellom USA og Sovjet i 1987. Den forbyr alle landbaserte raketter av mellomdistansetypen.

Både USA og NATO fastslår nå Russland har brutt avtalen ved å utplassere en ny type raketter kalt SSC-8. Russland har på sin side nektet for at rakettene utgjør et brudd på avtalen.

Truer europeiske byer

De nye rakettene, som i Russland går under betegnelsen 9M729, beskrives som billige å bygge og lette å gjemme vekk.

Samtidig kan de bære atomstridshoder og utslette europeiske byer på bare minutters varsel, ifølge NATO.

– De allierte er enige om at dette rakettsystemet er i strid med INF-avtalen og utgjør en betydelig trussel mot euroatlantisk sikkerhet, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg etter tirsdagens utenriksministermøte.

Ifølge ham får Russland nå en siste sjanse til å legge om kursen og begynne å overholde INF-avtalen igjen.

– Men vi må også begynne å forberede oss på en verden uten denne avtalen, advarte Stoltenberg.

Ekstra tid

Når de 60 dagene har utløpt, vil USA sette i gang den formelle prosedyren for uttreden av INF. Det vil da gå ytterligere seks måneder før USA offisielt har trådt ut av avtalen.

Pompeo innrømmer at det er påtrykk fra andre allierte som er grunnen til at Russland får 60 dager ekstra på seg før den formelle nedtellingen settes i gang. Etter det NTB kjenner til, skal spesielt Tyskland ha vært opptatt av å gi russerne en ekstra sjanse.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener amerikanerne har vært lydhøre overfor sine allierte i Europa.

– Det blir veldig godt mottatt at de nå gir russerne nok en sjanse til å etterleve INF, sa Eriksen Søreide til norsk presse i Brussel.

– Men det er umulig i lengden å opprettholde en avtale som bare én av partene overholder, sa hun.

Vil måtte svare

Stoltenberg har tidligere gjort det klart at NATO vil måtte svare Russland hvis INF-avtalen bryter sammen og de fryktede SSC-8-rakettene forblir en realitet.

Men nøyaktig hva svaret vil bli, er fortsatt er åpent spørsmål.

– Vi vil ta alle nødvendige beslutningene for å opprettholde en troverdig avskrekking og et troverdig forsvar, sa Stoltenberg.

– Men dette spørsmålet er så alvorlig at det bare vil bidra til å øke usikkerheten og spenningen hvis jeg nå skulle begynne å liste opp mulige alternativer, sa han.

Ifølge Eriksen Søreide vil NATO stå overfor en stor diskusjon hvis avtalen bryter sammen.

– At det vil være en vanskelig og krevende situasjon, det tror jeg ikke vi skal underslå i det hele tatt.

