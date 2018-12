Hunden Sully er med på Bushs siste reise

utenriks

Bushs kiste, svøpt i et amerikansk flagg, ble mandag brakt om bord i et av flyene i den amerikanske presidentens stall. Senere på dagen ankommer kisten Joint Base Andrews utenfor Washington. Derfra skal den bringes til kongressbygningen Capitol, der publikum kan vise USAs 41. president den siste ære.

Bush døde fredag, 94 år gammel. Han etterlot seg fem barn, 17 barnebarn, åtte oldebarn og to søsken.

Om bord på flyet mandag var hans sønn George W. Bush, USAs 43. president, og flere andre familiemedlemmer. Det var også den avdøde presidentens servicehund, to år gamle Sully.

Bush fikk labrador retrieveren like etter at hans kone Barbara døde i sommer. Paret hadde da vært gift i 73 år. Familiens talsmann Jim McGrath la mandag ut et bilde av hunden, liggende foran presidentens kiste, med kommentaren «oppdrag utført».

– Vi kommer til å savne hunden, men det er hyggelig å vite at den vil bringe den samme gleden til sitt nye hjem, Walter Reed-senteret, som den brakte den 41. president, skriver George W. Bush i en post på Instagram.

Sully har fått navn etter den pensjonerte flygeren Chesley «Sully» Sullenberger III, som ble kjent da han klarte å lande et skadet passasjerfly på Hudson-elva i 2009.

Bush hedres med en minneseremoni i Washington National Cathedral onsdag, etterfulgt av begravelse i hjemstaten Texas torsdag ved universitetsbiblioteket som er oppkalt etter ham.

