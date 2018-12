Ytre høyre-parti inn i regionalforsamlingen i Andalucía

utenriks

Partiet kan få 8–10 av de 109 setene i forsamlingen i søndagens regionalvalg, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er første gang det fem år gamle partiet får plass i en spansk regionalforsamlingen. Partileder Santiago Abascal kan dermed få en plattform å stå på når han skal forsøke å få ta steget inn i den spanske nasjonalforsamlingen neste år. Det vil i så fall bli første gang siden 1982 at et ytterliggående høyreparti er representert i underhuset.

Vox har økt sin oppslutning i Andalucia samtidig som regionen er blitt en av de viktigste ankomsthavnene for innvandrere til Europa. I tillegg til streng innvandringspolitikk og motstand mot islam, preges partiet av EU-motstand. Dessuten ønsker Vox å stramme inn abortloven og går inn for å oppheve en lov som skal beskytte kvinner mot vold i hjemmet. Men Vox' kjernesak er motstanden mot selvstendighet for Catalonia og ønsket om å bevare et samlet Spania.

Sosialistpartiet PSOE har tradisjonelt stått sterkt i Andalucía og er ventet å bli det største partiet, selv om både de og det konservative PP ligger an til å tape velgere i regionvalget.

