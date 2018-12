USAs avdøde tidligere president George H.W. Bush hylles verden rundt

utenriks

George H.W. Bush døde i sitt hjem ved 22-tiden fredag kveld lokal tid, et drøyt halvår etter at hans 92 år gamle kone Barbara Bush gikk bort i april. Paret hadde da vært gift i 73 år.

Han etterlater seg fem barn, 17 barnebarn, åtte oldebarn og to søsken.

– Bush-familien er dypt takknemlig for medfølelsen fra dem som har tatt hånd om og bedt for pappa, og for kondolanser fra våre venner og medborgere, skriver sønnen og tidligere president George W. Bush i en uttalelse på vegne av Bush-familien.

George Herbert Walker Bush var USAs 41. president i perioden 1989 til 1993 og var med på å føre stormakten gjennom den siste delen av den kalde krigen. Åtte år etter at han flyttet ut av Det hvite hus, flyttet hans sønn George W. Bush inn og ble USAs 43. president.

George H.W. Bush hylles av en rekke tidligere og nåværende ledere verden rundt.

Hyllest

– Amerika har med George Herbert Walker Bush mistet en patriot og en ydmyk tjener. Våre hjerter er fylt med takknemlighet, skriver tidligere president Barack Obama på Twitter.

Tidligere president Bill Clinton, som vant presidentvalget mot George H.W. Bush i 1992, hyller sin tidligere politiske rivals «medfødte og oppriktige anstendighet».

– Jeg vil for alltid være takknemlig for vennskapet vi etablerte, sier Clinton.

– President Bush inspirerte generasjoner av amerikanere til å tjene samfunnet og til å være, som han selv formulerte det, «tusen lyspunkter» som lyser opp USAs storhet, håp og muligheter overfor verden, heter det i en uttalelse fra president Donald Trump og førstedame Melania Trump.

– Vi vil huske president Bush for hans hengivenhet overfor familien, og spesielt hans livs store kjærlighet Barbara, skriver Trump-paret.

Stoltenberg og Solberg

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener Bush var på rett sted til rett tid i historien.

– Da jernteppet falt, trengte verden politikere med visjoner og vilje. President George H.W. Bush hadde evne og var forpliktet. Han grep øyeblikket og endret historien. Han vil bli husket som en av arkitektene bak tiden etter den kalde krigen og som en ekte trans-atlantiker, skriver Stoltenberg på Twitter.

Statsminister Erna Solberg (H) sender sine kondolanser til Bush-familien.

– Hans lederskap var avgjørende for europeere da Berlinmuren falt og den kalde krigen ble avsluttet. Hans elskverdighet og godhet på tvers av politiske skillelinjer dannet et forbilde. Mine tanker går i dag til hans familie, skriver hun på Twitter.

Internasjonale kondolanser

I Kuwait minnes Bush for å ha frigjort landet fra Irak under Golfkrigen i 1991.

– Bush glemte aldri det kuwaitiske folk og vil for alltid bli husket, sier landets emir Sabah al-Ahmad al-Sabah.

Tidligere statsminister i det daværende Sovjetunionen, Mikhail Gorbatsjov, minner om samarbeidet da den kalde krigen ble avsluttet.

– Det var en tid med store endringer som krevde stort ansvar fra alle parter. Resultatet var slutten på den kalde krigen og atomkappløpet, sier Gorbatsjov, som sammen med sin kone Raisa sender sine kondolanser til Bush-familien.

Storbritannias statsminister Theresa May sier at Bush «gjorde verden til et tryggere sted for kommende generasjoner». Hun kaller Bush en stor statsmann.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas kaller Bush «den tyske gjenforeningens arkitekt».

– Han støttet den fra starten, uten betenkeligheter. Vi vil aldri glemme det, sier han.