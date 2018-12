G20-landene enige om slutterklæring

utenriks

Til tross for uenighet om temaer som handel, migrasjon og klima, klarte lederne for G20-landene å bli enige om teksten i et felles kommuniké da det to dager lange toppmøtet ble avsluttet i den argentinske hovedstaden lørdag.

I slutterklæringen erkjenner G20-lederne at det er «visse uoverensstemmelser» på handelsområdet, og for første gang i G20-historien er punktet om å forplikte seg til å bekjempe handelsproteksjonisme utelatt fra slutterklæringen.

Trump og Xi møtes

Senere på lørdagskvelden skal USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes til en arbeidsmiddag der de skal diskutere handelskrigen mellom sine to land, et møte som vil bli fulgt med argusøyne.

Videre i slutterklæringen forplikter alle G20-landene med unntak av USA å overholde klimamålene i Parisavtalen. USA på sin side fastholder beslutningen om å trekke seg fra klimaavtalen.

WTO-reformer

G20-lederne er også enige om å forplikte seg til å reformere Verdens handelsorganisasjon (WTO) samt å gripe tak i de grunnleggende årsakene til flyktningproblematikken.

Stats- og regjeringssjefene fra de 20 rikeste landene i verden har vært samlet til toppmøte i den argentinske hovedstaden fredag og lørdag. I tillegg til den offisielle møteplanen, har det også vært en rekke formelle og uformelle møter på sidelinjen av toppmøtet.

