Tsunamivarsel avblåst etter kraftig jordskjelv i Alaska

Det første jordskjelvet ble målt til 7,0 og fikk bygninger i Anchorage til å riste og folk til å løpe ut på gata. Flere etterskjelv utløste også tilløp til panikk, men det er ikke meldt om personskader.

Ifølge U.S. Geological Survey hadde det kraftigste skjelvet sitt episenter drøyt 40 kilometer under bakken, 13 kilometer nordvest for Alaskas største by, som har rundt 300.000 innbyggere.

Øyenvitner forteller om sprekker i enkelte bygninger, knuste kopper og kar og varer som falt ut av butikkhyller, men ingen store materielle ødeleggelser.

U.S. Tsunami Centers sendte ut et tsunamivarsel for Cook Inlet og den sørlige delen av Kenai-halvøya, og politiet ba innbyggerne på Kodiak-øya om å trekke vekk fra kysten og opp i høyden. Varselet ble senere trukket tilbake uten at det var meldt om skader i kystområdene.

Alaska opplever årlig rundt 40.000 jordskjelv, og delstaten har flere kraftige jordskjelv enn USAs øvrige 49 delstater til sammen.

USAs kraftigste jordskjelv gjennom tidene ble registrert 120 kilometer øst for Anchorage i mars 1964 og ble målt til hele 9,2. 130 mennesker omkom i en tsunami som ble utløst av dette jordskjelvet.

