– Michael Cohen innrømmer å ha løyet til Kongressen

utenriks

Cohen er en av nøkkelfigurene i den omfattende Russland-etterforskningen som ledes av spesialetterforsker Robert Mueller, og han skal nå ha inngått en avtale med Mueller, melder amerikanske medier.

Cohen møtte ifølge nyhetsbyrået AP og The New York Times overraskende opp i en føderal domstol på Manhattan i New York ved 9-tiden torsdag morgen lokal tid.

Snart en time senere pågikk rettsmøtet fortsatt.

Der er det ventet at han skal innrømme å ha løyet overfor Senatets etterretningskomité i fjor om en plan om å bygge et Trump Tower i Moskva. Foran komiteen tonet han ned betydningen av sin kontakt med Kreml om det planlagte eiendomsprosjektet og kom med falske uttalelser om forhandlingene, som for øvrig aldri førte fram til en endelig avtale.

I løpet av de siste dagene har Trump og Trumps advokater kommet med flere verbale angrep mot justisdepartementet og Muellers kontor. Det har på forhånd vært ventet at Cohen vil erklære seg skyldig.

Om to uker skal Cohen etter planen dømmes i en separat, føderal sak etter å ha erklært seg skyldig i august i banksvindel, unndragelse av inntektsskatt og valgkampfinansiering.