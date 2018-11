Solberg sier britene er velkomne i EFTA

utenriks

– Hvis det er hva de virkelig ønsker å gjøre, skal vi finne en løsning på det i framtiden, sier Solberg til nyhetsbyrået Reuters.

– Å finne en bra løsning er viktig for alle europeiske land. Jeg håper at vi kan få en ordnet EU-utmeldelse som ikke forstyrrer Europas økonomiske politikk, legger hun til.

Storbritannia var del av frihandelsområdet EFTA før innmeldingen i EU i 1973. Det var også Sverige fram til landet ble EU-medlem i 1995.

I dag består EFTA av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. De tre førstnevnte landene er tilknyttet EU gjennom EØS.

Mandag skrev The Sun, med henvisning til anonyme regjeringskilder i London, at ministrene Michael Gove og Amber Rudd har dannet allianse med medlemmer fra Labour for å jobbe for at Storbritannia skal gå inn i EFTA. Flere andre i Mays regjering skal også være mindre avvisende til en slik løsning enn tidligere.

EFTA-løsningen er ment å være en mulig plan B dersom Parlamentet 11. desember sier nei til skilsmisseavtalen som May har forhandlet fram med EU. I så fall vil det kun være snakk om midlertidig EFTA-medlemskap i en overgangsfase på noen år.

