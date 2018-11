EU-kommisjonen går inn for klimanøytralitet innen 2050

utenriks

– Konklusjonen vår er krystallklar: Klimanøytralitet er riktig valg for Europa. Det er riktig valg for økonomien vår. Det er riktig valg for samfunnet vårt. Og det er riktig valg for kloden vår, sier Cañete.

Han legger onsdag fram en ny langtidsstrategi for klimapolitikken i EU. Der fastslås det at klimanøytralitet innen 2050 er helt nødvendig hvis verden skal ha noe håp om å nå 1,5-gradersmålet.

– Det er ikke noe alternativ å fortsette som før. Vi har ikke råd til å betale prisen for passivitet, sier Cañete.

