Benoit Quennedey har vært under etterforskning siden i mars for å «samle inn og utlevere informasjon til en utenlandsk makt, sannsynligvis for å undergrave de grunnleggende interessene til nasjonen», opplyser en kilde i rettsvesenet.

Ifølge kilden undersøker den franske etterretningstjenesten DGSI om Quennedey «forsynet» Pyongyang med informasjon.

Det franske senatet er overhuset i landets parlament. Parlamentets president ønsket ikke å kommentere saken.

