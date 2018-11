Reuters: Minst elleve drept i angrep i Somalia

utenriks

Ifølge nyhetsbyrået skjedde angrepet nært et religiøst senter i hovedstaden, og en kilde opplyser at bevæpnede menn stormet inn for å angripe den omstridte religiøse lederen Abdiweli.

Reuters melder at Abdiweli og ti av hans følgere ble drept i angrepet som opprørsgruppen Al Shabaab har tatt på seg ansvar for.

– En bilbombe kjørte inn i senteret tilhørende en mann som fornærmet profeten. Våre militanter er nå inne og kampen fortsetter, sier Abdiasis Abu Musab som er talsperson for den islamske opprørsgruppen.

