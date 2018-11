utenriks

Brexitavtalen har fått tilslutning fra de 27 øvrige EU-landene, men den vil først tre i kraft om den blir godkjent av Parlamentet.

Mandag orienterte statsminister Theresa May Underhuset i Parlamentet om avtalen og opplyste at den vil bli lagt fram for avstemning 11. desember.

Storbritannia forlater EU 29. mars neste år.

