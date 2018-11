Barnier: – Vi forblir venner

utenriks

– Denne avtalen er et nødvendig skritt for å bygge tillit mellom EU og Storbritannia. I den neste fasen skal vi bygge et ambisiøst partnerskap uten sidestykke. Vi vil forbli allierte, partnere og venner, sa Barnier på vei inn til det ekstraordinære toppmøtet i Brussel søndag for å godkjenne skilsmisseavtalen med Storbritannia.

Barnier sier forhandlingene har vært svært kompliserte og vanskelige.

– Men jeg og laget mitt har forhandlet med Storbritannia, aldri mot Storbritannia, understreker Barnier.

Han kommer samtidig med et klart budskap til Parlamentet i London, som skal ta stilling til avtalen i løpet av de nærmeste ukene:

– Tida er nå inne for at alle tar sitt ansvar. Alle.

