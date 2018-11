Minst 25 drept i bombeeksplosjon på marked i Pakistan

utenriks

En lokal tjenestemann bekrefter at det har vært en større eksplosjon, men at det foreløpig ikke er flere opplysninger om hva som skjedde. De første meldingene går ut på at tolv mennesker ble drept, men tallet steg raskt til 25. Et 50-talls personer ble såret i eksplosjonen.

Eksplosjonen skjedde i byen Klaya i Orakzai-regionen. Dette er stammeområder som grenser mot Afghanistan. En talsmann for det lokale politiet, Tahir Ali, sier at de fleste dødsofrene var sjiamuslimer, som er en minoritet i Khyber Pukhtunkhwa-provinsen.

De første undersøkelsene viser at en provisorisk bombe var gjemt i en kasse med grønnsaker som ble fraktet inn til markedet.

De lokale sykehusene er satt i alarmberedskap på grunn av det store antallet skadde. Orakzai har vært åsted for en rekke militante angrep de siste årene, de fleste utført av sunnimuslimer.

Meldingen om eksplosjonen på friluftsmarkedet i Klaya kom kort tid etter et angrep mot det kinesiske konsulatet i Karachi. Tre medlemmer av separatistgruppen Balutsjistan Liberation Army prøve å skyte seg vel inn forbi vaktene med porten.

To politivakter og en vakt fra et privat vaktselskap ble drept under skytingen. De tre angriperne rømte fra stedet, men ble kort tid senere skutt og drept av sikkerhetsstyrkene.

