Kritikk av manglende overvåking av Manchester-angriper

utenriks

Medlemmene av etterretnings- og sikkerhetskomiteen har utarbeidet en granskingsrapport om fem terrorangrep som rammet Storbritannia i fjor.

En av konklusjonene er at sikkerhetstjenesten MI5 gjorde feil i sin håndtering av Salman Abedi, som angrep Manchester Arena i forbindelse med en konsert i mai 2017.

– Som et resultat av disse feilene ble potensielle muligheter til å forhindre angrepet forspilt, sier komiteens leder Dominic Grieve.

Han understreker samtidig at det er umulig å vite sikkert om angrepet ville blitt forhindret hvis feilene ikke var begått.

MI5 ble først oppmerksom på Abedi i 2010, og han var gjenstand for en kort etterforskning fire år senere. Men tross bekymring for at han kunne ha ekstreme holdinger, ble han ikke pålagt reiserestriksjoner.

Reisene hans ble heller ikke overvåket, og myndighetene skal ikke ha vært klar over at han kom tilbake fra et opphold i Libya kort tid før angrepet. MI5 har erkjent at dette var en tabbe, ifølge granskingsrapporten.

