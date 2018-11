Sverige bekymret for befolkningen i Nord-Korea

utenriks

De humanitære behovene i landet er enorme, fastslo Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog onsdag.

Han uttrykte også bekymring for at sanksjonene mot Nord-Korea har indirekte og svært uheldige effekter for befolkningen. FN har tidligere anslått at hvert femte barn i Nord-Korea har opplevd kronisk feilernæring.

Sanksjonene mot Nord-Korea åpner for unntak for hjelpesendinger til den nordkoreanske befolkningen. Men Skoog mener denne prosessen er for tungvinn.

Sverige er ett av få vestlige land med ambassade i Nord-Korea. Skoog uttalte seg etter et lukket møte hvor lederen for FNs sanksjonskomité for Nord-Korea var til stede.

