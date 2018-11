Sørkoreanske Kim Jong-yang blir ny Interpol-sjef

utenriks

Utnevnelsen av Kim betyr at han sikret seg minst to tredeler av stemmene under Interpols generalforsamling i Dubai onsdag. Kim danket dermed ut sin eneste motkandidat, Aleksander Prokoptsjuk, som både USA og europeiske land hadde uttrykt sterk motstand mot.

Frykten var at en eventuell utnevnelse av Prokoptsjuk ville ført til at Russland hadde misbrukt Interpols «rød alarm»-system til å gå etter politiske motstandere og dissidenter.

Behovet for en ny sjef for Interpol oppsto da tidligere toppsjef Meng Hongwei ikke kom tilbake etter en tur til hjemlandet Kina.

Forsvant

Meng, som bodde i Frankrike sammen med familien sin, ble i slutten av september meldt savnet av sin kone Grace Meng.

Kona forklarte at før hun mistet kontakt med ektemannen sendte han henne en emoji av en kniv, og i flere dager var det uklart hva som hadde skjedd med Interpol-sjefen.

Flere dager etter forsvinningen fikk Interpol beskjed om at Meng hadde trukket seg fra toppledervervet, og at Kina hadde innledet etterforskning av ham. Kineserne ville først ikke opplyse hva han ble etterforsket for, men i begynnelsen av oktober ble det opplyst at Meng var mistenkt for å ha mottatt bestikkelser.

Kim overtar fram til 2020, året da Mengs fireårsperiode i utgangspunktet skulle løpe ut.

Russisk favoritt

I forkant av generalforsamlingen i Dubai var Prokoptsjuk favoritt til å ta over toppledervervet i Interpol.

Det vakte sterke reaksjoner, og blant annet uttalte flere britiske parlamentarikere at landet burde forlate Interpol-samarbeidet dersom politiorganisasjonen fikk en russisk toppsjef.

Også USA rykket ut og uttalte via talsperson for det nasjonale sikkerhetsrådet Garrett Marquis at «den russiske regjeringen misbruker Interpols prosesser til å trakassere sine politiske motstandere».

Russland kritiserte den vestlige lobbyvirksomheten, og anklaget kritikere for å drive en «kampanje for å diskreditere» Prokpotsjuk.

– Prokoptsjuk er en høyt respektert profesjonell, uttalte de.

(©NTB)