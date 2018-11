Italia trues med budsjettstraff

utenriks

EU-kommisjonen mener den italienske regjeringens forslag til statsbudsjett er i strid med EUs budsjettregler. En formell prosedyre for regelbrudd er dermed berettiget, advares det.

Italia legger opp til et underskudd på 2,4 prosent i budsjettforslaget, men EU-kommisjonens egne beregninger tyder på at det i virkeligheten kan bli snakk om et underskudd på 2,9 prosent.

Det er formelt sett innenfor EUs grense på 3,0 prosent, men Italia har samtidig en statsgjeld på over 130 prosent. Det er mer en det dobbelte av det tillate taket på 60 prosent.