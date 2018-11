Amerikansk hangarskip har lagt til kai i Hongkong

utenriks

USS Ronald Reagan ankom den asiatiske finansbyen onsdag sammen med sin stridsgruppe.

Den amerikanske marinen sier målet med USS Ronald Reagans besøk til Hongkong er å møte byens innbyggere gjennom idrett, samfunnsprosjekter og omvisninger i hangarskipet. Mer enn 4.400 menn og kvinner er vanligvis om bord.

– Overfloden av vekst og velstand rundt oss i Hongkong er det den sjuende amerikanske flåte ønsker å bevare for alle land i denne viktige regionen, sier admiral Karl O. Thomas i en uttalelse.

USS Ronald Reagans besøk til Hongkong kommer like etter at Kina avviste en lignende forespørsel fra et annet amerikansk militærskip, og spenningsnivået mellom de to landene i det omstridte Sør-Kinahavet har vært høyt den siste tiden.

Sent i september kom en kinesisk jager svært nær USS Decatur i Sør-Kinahavet i det den amerikanske marinen kalte en «utrygg og uprofesjonell manøver». Mandag fløy to amerikanske B-52-bombefly over Sør-Kinahavet i det amerikanerne betegnet som et «rutinemessig oppdrag».

Kina har krevd at USA stanser all militær aktivitet nær kinesiske øyer i Sør-Kinahavet.

