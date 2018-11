Minst 40 drept i bombeangrep i Kabul

utenriks

Angrepet skjedde tirsdag ettermiddag og var rettet mot en gruppe religiøse ledere som var samlet til et såkalt Ulema-råd for å feire profeten Muhammeds fødselsdag.

– Foreløpig informasjon tyder på at det er snakk om et selvmordsangrep, sier en talsmann for landets innenriksdepartement.

Bestyreren for selskapslokalet der angrepet skjedde sier til nyhetsbyrået AFP at en selvmordsbomber gikk inn i forsamlingen der han sprengte seg i luften.

Myndighetene bekrefter at minst 40 mennesker er drept og over 60 såret.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak angrepet.

