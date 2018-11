Avisoppslag om sviktende iPhone-salg skaper uro

utenriks

Apple-kursen gikk ned 4 prosent mens Facebook, Amazon, Netflix og Adobe alle gikk ned med over 5 prosent da Wall Street stengte mandag ettermiddag lokal tid.

De røde tallene fra teknologigigantene bidro til nedgang på aksjekursene på Wall Street. Den teknologiorienterte Nasdaq-børsen gikk ned 3 prosent, Dow Jones-indeksen med 1,6 og den bredere S&P-indeksen med 1,7.

Nedgangen kommer etter et oppslag i Wall Street Journal (WSJ) om et angivelig kutt i iPhone-produksjonen, noe som har skapt stor uro blant investorer i teknologikjempene. Mange har valgt å selge seg ut. Ifølge WSJ er det spesielt Apples XR-modell, som har vært i butikkene siden begynnelsen av oktober, som har skuffende lav etterspørsel.

Apples aksjekurs nådde 3. oktober det høyeste nivået noensinne, på 232 dollar. Ved stengetid mandag amerikansk tid lå kursen på under 186 dollar. Dermed har 20 prosent av verdien forsvunnet på under to måneder. Forskjellen er på 242 milliarder dollar eller 2051 milliarder kroner.

Nedgangen kommer også etter en uke med konflikt mellom USA og Kina i APEC-møtet, der USAs visepresident Mike Pence og Kinas president Xi Jinping havnet i en verbal disputt. Den uforutsigbare situasjonen mellom de to landene, som er i en handelskrig, har skapt ustabilitet og usikkerhet i børsmarkedet.

(©NTB)