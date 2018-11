Aftenposten: Erik Solheim trekker seg som FNs miljøsjef

utenriks

Avisen viser til opplysninger fra en kilde med svært god kjennskap til situasjonen.

En annen kilde forteller at Solheims avgang har vært et stort samtaletema ved UNEPs hovedkontor i Kenyas hovedstad Nairobi tirsdag.

Solheim fikk tidligere i høst kritikk for sin reisevirksomhet i en foreløpig rapport fra FNs revisjonsprogram. I løpet av sine første 22 måneder i jobben reiste han for 4,1 millioner kroner.

63-åringen har tatt selvkritikk etter offentliggjøringen av rapportutkastet og betalt tilbake en sum tilsvarende 50.000 kroner. Summen er knyttet til én reiseregning der revisorene oppdaget feil.

Samtidig har Solheim forsvart seg med at utstrakt reisevirksomhet er viktig for å synliggjøre UNEPs arbeid for miljøet.

Både Sverige og Danmark har likevel valgt å straffe UNEP økonomisk etter at anklagene ble kjent.

En kilde opplyser til Aftenposten at det også kan være andre årsaker til at Solheim trekker seg. Blant annet skal USA ha vært kritisk til Solheims tette forbindelser til Kina.