Evakueringsordren baseres på målinger som viser at et utbrudd er i ferd med å tilta.

Vulkanen, som ligger 35 kilometer sørvest for hovedstaden Guatemala by, hadde utbrudd juni i år. Det kostet flere hundre mennesker livet. Det antas at mange ofre ligger begravd i de rammede områdene.

