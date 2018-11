Britisk avis: Bare seks brev unna mistillit mot May

utenriks

Avisen skriver at 25 konservative parlamentsmedlemmer offentlig har sagt at de har skrevet brev der de uttrykker mistillit til henne, mens 17 andre privat har sagt at de har gjort det. Det vil med andre ord si 42 mistillitsbrev. Det magiske tallet er 48.

Reglene er slik at en avstemning om mistillit mot May utløses når den såkalte 1922-komiteen får brev fra 15 prosent i de konservatives parlamentsgruppe. Siden det i denne perioden er 315 konservative parlamentsmedlemmer, betyr det 48 brev som uttrykker mistillit mot May.

The Sun skriver at dersom det kommer inn 48 brev i løpet av mandagen, kan en avstemning om mistillit bli utløst allerede tirsdag. Avstemningen skjer blant alle medlemmene i parlamentsgruppa. Stemmer over halvparten, det vil si 158 eller flere for mistillit mot partilederen, må May gå av. Da kan hun heller ikke stille til igjen i et nytt ledervalg.

Blir resultatet det motsatte, at 158 stemmer for at de har tillit til henne, er reglene slik at hun da ikke kan utfordres igjen på ett år.

Det er de såkalte brexiteers som ønsker en hard brexitløsning, altså et klart brudd med EU, som nå er aktive for å bli kvitt May som partileder. De er svært misfornøyd med utkastet til brexitavtale som den britiske regjeringen sluttet seg til i forrige uke.

