Flere skadd i nye bensinprotester i Frankrike

utenriks

Rundt 46.000 mennesker deltok under bensinprotestens andre dag rundt omkring i landet, ifølge politiet.

Under søndagens protester brukte politiet tåregass for å bryte opp en samling på omtrent 1.000 demonstranter i den nordlige byen Caen.

Demonstrantene drev sabotasje og brant opp trepaller, og politiet lette søndag kveld en sjåfør som tvang gjennom en veiblokade ved Sait-Quentin nordøst i Frankrike, som førte til at en av demonstrantene ble alvorlig skadd.

Roligere

Intensiteten i demonstrasjonene har imidlertid roet seg siden lørdag.

Da deltok nær 300.000 aktivister, mange i gule vester, i demonstrasjoner som tok plass på 2.034 forskjellige steder rundt om i Frankrike. Ifølge innenriksminister Christophe Castaner fortsatte 3.500 personer demonstrasjonene utover natten.

Under protestene har aktivistene blokkert motorveier, hovedveier og rundkjøringer for å vise misnøye med den franske regjeringen sitt forslag om å øke bensinprisene.

Døde

Totalt 409 personer er skadd under demonstrasjonene lørdag og søndag. 28 av dem er politimenn, militærpoliti eller brannmenn. 14 betegnes som alvorlig skadd.

I tillegg omkom en demonstrant etter å ha blitt påkjørt av en bil som kjørte inn i en menneskemengde like nord for byen Grenoble sørøst i landet. Kvinnen skal ha forsøkt å få datteren sin til legen, men fikk panikk da demonstrantene omringet bilen hennes og slo på taket. Hun akselererte inn i folkemengden og drepte en 63 år gammel kvinne.

Politiet har avhørt rundt 300 av aktivistene, og rundt 157 av dem er satt i varetekt.

Foreslo prisøkning

Regjeringen har foreslått å øke avgiftene på bensin og diesel med henholdsvis 1 eurocent (8 øre) og 4 eurocent (32 øre).

Den franske statsministeren Edoard Phillipe uttalte søndag kveld til tv-kanalen France 2 at regjeringen vil øke bensinprisene som planlagt, men at de merker seg «lidelsen» uttrykt av demonstrantene. Minister for offentlig regnskap Gérald Darmanin uttalte at regjeringen er pliktig til å gjøre den franske økonomien mindre oljeavhengig.

Demonstrantene hevder at de vil fortsette protestene flere steder mandag og utover.

(©NTB)