76 døde og 1.300 savnet etter California-brann

utenriks

Lørdag ble ytterligere fem personer funnet omkommet etter brannen nord i California, bekrefter sheriff Kory Honea i Butte fylke på en pressekonferanse lørdag.

Antallet savnede er oppjustert fra 1.011 til 1.276 personer.

Honea sier listen over savnede stiger fordi myndighetene har ringt tilbake på nødsamtaler som kom inn da brannen startet 8. november. Også eposter har de besvart, uten at de har fått svar tilbake.

Sheriffen gjentok oppfordringen han ga fredag, hvor han ber folk om å lese den offentlige listen over savnede personer og deretter ringe politiet for å melde fra at de er trygge.

Dødeligste på 100 år

Fire av de omkomne lørdag ble funnet i byen Paradise, som er så godt som jevnet med jorden. Der bodde det engang 27.000 personer. Den femte ble funnet nær byen Concow.

Brannen, kalt Camp Fire, brøt ut 8. november og har i løpet av ni dager ødelagt over 9.700 hjem. Brannen i Butte fylke er den dødeligste i fylket siden det forrige århundre.

I tillegg til de omkomne nord i California, ble det onsdag rapportert om at tre personer er bekreftet døde etter skogbrannen Woolsley Fire utenfor Los Angeles. Dermed er det totale antallet omkomne i delstaten på 79 personer.

Trump på besøk

Lørdag besøkte president Donald Trump ruinene av Paradise. Han sa at det var sørgelig å se den nedbrente byen som var fylt av smeltede biler, trestubber og ruiner av nedbrente hus.

– Jeg har aldri sett noe som dette. Det ser ut som total ødeleggelse, fortalte Trump ifølge avisen Sacramento Bee.

Senere dro presidenten til Malibu ved Los Angeles, hvor Woolsley Fire har herjet.